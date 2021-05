Die Investoren haben sich auf eine Verlangsamung des Geschäfts von Procter & Gamble (WKN:A1C6JVG) eingestellt, da es gegen eine Vorjahresperiode antritt, als die Leute maximal auf Vorrat kauften. Diese Verlangsamung ist eingetroffen. P&G sagte letzten Dienstag, dass die organischen Umsatzzuwächse bis Ende März auf 4 % gefallen sind, was etwa der Hälfte des Vorquartals entspricht. Der Konsumgüterriese sieht immer noch eine höhere Nachfrage als in der Zeit vor der Pandemie, was eine gute Nachricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...