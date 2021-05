FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur grün-schwarzen Koalition/BaWü:

"Ihrer Zeit voraus sein - das will die neu aufgelegte grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg aus Sicht der CDU. Kein schlechtes Motto. Allerdings eins, das nicht wenige zurzeit eher mit den Grünen verbinden, unabhängig von deren Personal und Politik. Immerhin ist es ein Erfolg, das Bündnis im Südwesten fortsetzen zu können, wenn auch als ausgelaugter Juniorpartner, der sich neu aufstellen muss. Dazu darf man sich nicht nur selbst verwalten, muss überzeugen, also nicht irgendwem hinterherlaufen, sondern auch man selbst sein. Das muss auch die CDU insgesamt in ihrer Findungsphase berück-sichtigen."/be/DP/he