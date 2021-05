NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Rassismusdebatte beim FC Nürnberg:

"Vielleicht hätte die "Resozialisierung" in Franken sogar gelingen können, hätte man die brisante Personalie von Beginn an transparent, offen und ehrlich kommuniziert. Stattdessen zu hoffen, Knauers Schattenseite würde schon irgendwie nicht ans Licht kommen, ist an Naivität und Dilettantismus kaum zu überbieten und dokumentiert ein strategisches Versagen auf allen Ebenen."/be/DP/he