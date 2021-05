Zum Monatsstart Mai zeigt die Chartanalyse ein nahezu unverändertes Bild auf. Die DAX-Range ist erst einmal weiter aktiv. Wie gehe ich für die erste Trading-Setups vor? Wochen- und Monatsende im DAX Die Handelswoche endete mit einer Stabilisierung im DAX. Nach den scharfen Abgaben am Donnerstag, welche direkt auf den FED-Tag folgten und erst einmal wieder für Ernüchterung am Markt sorgten, konnte am Freitag eine Stabilisierung am Gesamtmarkt erfolgten. ...

