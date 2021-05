DGAP-News: Bystronic AG / Schlagwort(e): Sonstiges

1. Handelstag als Bystronic an der Schweizer Börse SIX



Die Aktien der Bystronic AG werden heute zum ersten Mal an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol BYS gehandelt. Nach der Umfirmierung der Conzzeta AG in Bystronic AG will sich der globale Anbieter von Gesamtlösungen für die Blechbearbeitungsindustrie eigenständig und zukunftsorientiert auch am Kapitalmarkt etablieren.



Niederönz, 3. Mai 2021 - An der Generalversammlung vom 21. April 2021 stimmten die Aktionäre der Conzzeta AG («Conzzeta») der Umfirmierung in Bystronic AG («Bystronic») zu. Die Namensänderung erfolgte im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Conzzeta Gruppe. Heute werden die Aktien von Bystronic (Tickersymbol: BYS) zum ersten Mal an der SIX Swiss Exchange gehandelt.



Mit ihrer Wachstumsstrategie will Bystronic ihre führende Position bei Hightech-Lösungen für die Blechbearbeitungsindustrie weiter ausbauen: Neue Smart-Factory-Softwarelösungen bedienen die steigende Nachfrage nach Automation und digitalen Prozessen und unterstützen die Kunden bei der Vernetzung ihrer Fertigungsprozesse. Das Unternehmen will neue Anwendungsfelder erschliessen, sich regional stärker positionieren und den Fokus vermehrt auf Serviceleistungen vor Ort legen. Der Marktanteil von Bystronic soll so organisch, durch strategische Partnerschaften und mit gezielten Akquisitionen weiterwachsen.



Wie bereits anlässlich des Capital Markets' Day vom 25. November 2020 kommuniziert, strebt Bystronic mittelfristig eine jährliche organische Umsatzsteigerung von 5 bis 8 Prozent an; Ausgangsbasis ist das Jahr 2019. Bis zum Ende der Strategieperiode (2025) soll der Umsatz so auf rund 1,3 Milliarden Schweizer Franken ausgebaut werden. Zudem setzt sich das Unternehmen eine Profitabilität mit einer EBIT-Marge von über 12 Prozent zum Ziel. Dank eines kapitaleffizienten Geschäftsmodells soll eine Rendite auf den betrieblichen Nettoaktiven von über 25 Prozent erreicht werden. Das Service-Geschäft soll von 19 Prozent (2019) bis ins Jahr 2025 auf 26 Prozent des Gesamtumsatzes wachsen.



Alex Waser, CEO von Bystronic, kommentiert: «Heute ist ein besonderer Tag für Bystronic und alle unsere Mitarbeitenden. Ich bin sehr stolz auf das gesamte Bystronic Team und dessen Unterstützung bei der Realisierung unserer 'Strategie 2025'. Wir freuen uns darauf, Bystronic als modernes, nachhaltig geführtes und agiles Unternehmen vorzustellen und teilen diesen Moment mit unseren Mitarbeitenden, Kunden, Investoren, Partnern und weiteren Stakeholdern.»



Ernst Bärtschi, Präsident des Verwaltungsrats von Bystronic, kommentiert: «Im Namen des gesamten Verwaltungsrats danke und gratuliere ich dem Conzzeta Team und allen involvierten Mitarbeitenden sehr herzlich zum erfolgreichen Abschluss unserer Transformation - hin zu einem Unternehmen mit Fokus auf Hightech-Lösungen in der Blechbearbeitung. Nun wünschen wir alle Bystronic einen guten Start und als an der SIX kotiertes Unternehmen weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung der ambitionierten Wachstumsstrategie.»



Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie.



Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz, Schweiz. Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten.





