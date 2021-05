DJ Intel-CEO: Mehr Produktion in den USA - weniger Aktienrückkäufe

Von Mike Murphy

NEW YORK (Dow Jones)--Der Chipkonzerns Intel will mehr Geld in die Herstellung von Halbleitern vor allem in den USA stecken und weniger für Aktienrückkäufe ausgeben. Intel werde sich nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit auf Aktienrückkäufe konzentrieren, sagte Intel-CEO Pat Gelsinger in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview im Sender CBS. Das sei mit dem Board so vereinbart.

Intel wolle zudem mehr Chips in den USA bauen. Die aktuelle Halbleiter-Knappheit sei teilweise auch der Tatsache geschuldet, dass 75 Prozent der Fertigung in Asien stattfindet. "Vor 25 Jahren produzierten die USA 37 Prozent der Halbleiter weltweit", sagte Gelsinger. Heute seien es nur noch 12 Prozent. "Das hört sich nicht gut an, Und jeder, der sich die Supply Chain anschaut, sagt: 'Das ist ein Problem'." Im März hatte der Manager angekündigt, das Intel-Werk in Arizona für 20 Milliarden US-Dollar auszubauen.

Gelsinger geht davon aus, dass es "ein paar Jahre" dauert, bevor die Chip-Produktion die Nachfrage einholt.

