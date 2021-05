Keine Allzeithochs in Sicht und statt Börsenrallye eher Schleichfahrt hinterm Safety Car, so könnte man die Woche umschreiben. Immerhin gab es heute gleich zwei IPOs in Frankfurt, einmal der Laborbetreiber Synlab aus München und einmal das modische Vehikel einer SPAC, einer "Special Purpose Acquisition Company" unter 468 SPAC I SE - und "special" ist das Gewinn-Risiko-Verhältnis dabei durchaus. "Verhalten" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...