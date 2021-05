Wochenausblick: Quartalszahlen von DAX-Schwergewichten und wichtige Konjunkturindikatoren

Werbung



Der neue Monat Mai beginnt ähnlich ereignisreich, wie der April aufgehört hat. Neben zahlreichen Veröffentlichungen von Quartalszahlen in Deutschland sowie den USA, werden einige wichtige Konjunkturindikatoren für Anleger interessant.



Montag

Zum Beginn der Handelswoche lässt um 7 Uhr zum einen der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers und zum anderen Stabilus in seine Bücher für das zweite Quartal blicken. Wenig später werden um 8 Uhr die Einzelhandelsumsätze auf Jahresbasis in Deutschland bekannt gegeben. Zum Nachmittag werden noch die Zahlen des ISM für das verarbeitende Gewerbe in den USA für Anleger relevant. Abschließend präsentiert Qiagen um 22:05 Uhr die Quartalszahlen für das erste Vierteljahr.





Dienstag

Am Dienstagmorgen um 7 Uhr sollten Anleger einen Blick auf eine Reihe von Quartalszahlenveröffentlichungen werfen. Denn mit Vonovia, Infineon und HelloFresh legen drei DAX®-Konzerne ihr Zahlenwerk für das erste bzw. im Fall von Infineon, für das zweite Quartal vor. Außerdem präsentiert die Teamviewer AG seinen Aktionären die Geschäftszahlen für das erste Vierteljahr. Um 10 Uhr lädt zudem die Fluggesellschaft Lufthansa ihre Anteilseigner zu einer virtuellen Jahreshauptversammlung ein.

Mittwoch

Der Mittwoch hält für Anleger einiges bereit. Zunächst veröffentlicht um 7 Uhr Siemens Energy die Zahlen für das zweite Quartal. Zur selben Zeit machen die Norma Group sowie die Deutsche Post mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das erste Quartal es dem Energiekonzern gleich. Wenig später folgt um 7:30 Uhr Hugo Boss und Hannover Rück. Um 10 Uhr laden der Versicherer Allianz sowie der Windkraftanlagenbauer Nordex ihre Aktionäre zur virtuellen Hauptversammlung ein. Eine Stunde später halten zudem Symrise, Puma und Hannover Rück ihre Hauptversammlung ab. Zur Mittagszeit erreicht um 14:15 Uhr Anleger die Bekanntgabe der ADP Beschäftigungsänderung in den USA. Des Weiteren folgen um 16 Uhr die Daten des ISM für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den Vereinigten Staaten. Zum Abschluss des Tages wird um 17:45 Uhr der MDAX®-Konzern HeidelbergCement das Zahlenwerk für das erste Quartal offenlegen.

Donnerstag

Am Donnerstag steht die Präsentation der Quartalszahlen von unter anderem einigen DAX®-Schwergewichten auf der Agenda. So legen zunächst um 7 Uhr Fresenius und Shop Apotheke ihre Zahlen für das erste Vierteljahr vor. Um 7:30 Uhr folgen Volkswagen und Henkel sowie um 8:30 Uhr der Reifenhersteller Continental. Bevor um 11 Uhr die Einzelhandelsumsätze auf Jahresbasis in der Eurozone bekannt gegeben werden, hält um 10 Uhr die Deutsche Post ihre jährliche Hauptversammlung ab. Um 12 Uhr gewährt zudem der Industriekonzern Linde Einblick in die Bücher für das erste Quartal 2021. Anschließend wird um 13 Uhr die Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung in Großbritannien relevant. Gleichzeitig wird auch die Zinssatzentscheidung der Bank of England thematisiert.

Freitag

Der letzte Tag der ersten Handelswoche im Mai beginnt zunächst um 7 Uhr mit der Bekanntgabe der Zahlen für das zweite Geschäftsquartal von Siemens. Nur eine halbe Stunde später werden die DAX®-Konzerne BMW und Adidas ihre Zahlen für das erste Quartal preisgeben. Darüber hinaus lädt der Maschinenbaukonzern Dürr AG seine Anteilseigner zur Hauptversammlung ein. Um 14:30 Uhr geht der Blick der Anleger nochmal über den Teich. Denn dann werden die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft in den USA der Öffentlichkeit mitgeteilt. Außerdem werden am Freitag die Quartalszahlen von BioNTech erwartet.

