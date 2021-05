...und zwar deutlich. Angetrieben von starker Nachfrage nach Covid-19-Tests sowie Computertomographen und Röntgengeräten hat das Unternehmen seinen Umsatz im zweiten Quartal um 8 % auf 3,97 Mrd. Euro ausgeweitet. Auf vergleichbarer Basis, also auch bereinigt um Währungseffekte, entspricht das einem Plus von 12,9 %. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) blieb mit 666 Mio. Euro unterdessen auf Vorjahresniveau und - anders als der Umsatz - hinter den Analystenerwartungen zurück. Unter dem Strich blieb den Aktionären des Unternehmens ein Überschuss von 443 Mio. Euro, das sind 32 Mio. Euro mehr als im Vorjahresquartal.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

SIEMENS HEALTHINEERS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de