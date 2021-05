The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.05.2021ISIN NameUSP3579EAH01 DOMINIK.REPUBLIK 10/21XS1390245329 DANSKE BK 16/21 MTNDE000HLB4KM1 LB.HESS.-THR.INFL.11A/13NZIFCDT008C1 INTL FIN. CORP. 16/21 MTNUS06846NAD66 HIGHPOINT OPERATING 2022USG9410WAA56 ORIFLAME INV 19/24 REGSUS382550BE09 GOODYEAR TIRE RUBBER 2023DE000DDA0Y79 DZ BANK IS.A1347US037833AR12 APPLE 14/21US3135G0K699 FED.NATL MTGE ASS. 2021XS1405888576 BSTDB 16/21 MTN REGS