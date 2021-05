The following instruments on XETRA do have their first trading 03.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.05.2021Aktien1 CA8841211045 Thinkific Labs Inc.2 US11259P1093 Brookfield BRP Holdings [Canada] Inc.3 GB00BYV31355 Catena Group PLC4 GB00BNYK8G86 Darktrace PLC5 GB00BMH4WW40 G4S PLC6 PTPRS0AM0017 Patris Investimentos SGPS S.A.7 US88314W2044 Textainer Group Holdings Ltd.8 BMG916101576 UIL Finance Ltd.9 US30212W1009 exp World Holdings Inc.10 US45258K1097 Impel NeuroPharma Inc.11 US81283P1021 SEB S.A.12 GB00BK9RKT01 Travis Perkins PLC13 SE0015810577 OEM International AB14 BMG9358Q2529 Victory City International Holdings Ltd.15 CA88908C1014 Tokens.com Corp.Anleihen1 XS2338004497 European Investment Bank (EIB)2 FR0014003B55 Orange S.A.3 US191216DQ04 The Coca-Cola Co.4 XS2331711072 China Construction Bank Corp. [Singapur Branch]5 XS2218700008 CIFI Holdings Group Co. Ltd.6 XS2188683390 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C7 XS2196300698 QNB Finance Ltd.8 XS2186295049 QNB Finance Ltd.9 HK0000685427 The Hong Kong Mortgage Corporation Ltd.10 AU3CB0279958 Transurban Queensland Finance Pty Limited11 DE000A3H2YH5 Bremen, Freie Hansestadt12 XS2338632628 Dexia Crédit Local S.A.13 DE000LB2V5P9 Landesbank Baden-Württemberg14 DE000LB2V5Q7 Landesbank Baden-Württemberg15 AU3CB0242121 African Development Bank16 AU3CB0247815 Alberta, Provinz17 AU3SG0002009 Australian Capital Territory18 AU3SG0001936 Australian Capital Territory19 AU3SG0001811 Australian Capital Territory20 AU3SG0001555 Australian Capital Territory21 AU3CB0258598 EUROFIMA22 US44891CBU62 Hyundai Capital America23 AU3FN0055497 Insurance Australia Group Ltd.24 AU3FN0047544 Insurance Australia Group Ltd.25 AU3CB0271914 International Finance Corp.26 XS2338643740 Morgan Stanley27 AU3CB0258135 Nederlandse Waterschapsbank N.V.28 AU3CB0250215 Nederlandse Waterschapsbank N.V.29 AU3CB0241974 Nederlandse Waterschapsbank N.V.30 AU3CB0236099 Nederlandse Waterschapsbank N.V.31 AU3SG0002249 New South Wales Treasury Corp.32 AU3SG0001753 New South Wales Treasury Corp.33 AU3SG0001944 New South Wales Treasury Corp.34 AU3SG0001720 New South Wales Treasury Corp.35 AU3SG0001878 New South Wales Treasury Corp.36 AU3SG0001514 New South Wales Treasury Corp.37 AU3SG0001696 New South Wales Treasury Corp.38 AU3SG0001373 New South Wales Treasury Corp.39 AU3CB0268829 Nextera Energy Capital Holdings Inc.40 US681919BD76 Omnicom Group Inc.41 AU3CB0234029 Quebec, Provinz42 AU3SG0001647 Queensland Treasury Corp.43 AU3CB0271989 Queensland Treasury Corp.44 AU3SG0002124 Queensland Treasury Corp.45 AU3SG0001928 Queensland Treasury Corp.46 AU3SG0002298 South Australian Government Financing Authority47 AU3SG0001837 South Australian Government Financing Authority48 AU3SG0001688 South Australian Government Financing Authority49 AU3FN0044251 Suncorp Group Ltd.50 AU3SG0002017 Tasmanian Public Finance Corp.51 AU3SG0001761 Tasmanian Public Finance Corp.52 AU3SG0002264 Treasury Corp. of Victoria53 AU3CB0271955 Treasury Corp. of Victoria54 AU0000XVGHH6 Treasury Corp. of Victoria55 AU3SG0002314 Treasury Corp. of Victoria56 AU0000078552 Treasury Corp. of Victoria57 AU0000042004 Treasury Corp. of Victoria58 AU3SG0002207 Western Australian Treasury Corp.59 AU3SG0001985 Western Australian Treasury Corp.60 AU3SG0001910 Western Australian Treasury Corp.61 AU3SG0001829 Western Australian Treasury Corp.62 XS2338564870 ZF Finance GmbH63 FR0014003C70 Bpifrance Financement S.A.64 XS2100597256 CFLD [Cayman] Investment Ltd.65 XS1972092248 CFLD [Cayman] Investment Ltd.66 XS2100597330 CFLD [Cayman] Investment Ltd.67 US35906AAM09 Frontier Communications Corp.68 XS2076078786 Huarong Finance 2019 Co. Ltd.69 XS2334578411 ING Bank N.V.70 XS2334579062 ING Bank N.V.71 XS2334578841 ING Bank N.V.72 XS2334578684 ING Bank N.V.73 XS2334578924 ING Bank N.V.74 XS2330517645 Japan Bank for International Cooperation75 FR0014002ZE9 Nexity S.A.76 US94106LBR96 Waste Management Inc. [Del.]77 US94106LBQ14 Waste Management Inc. [Del.]78 XS2338167104 BK LC Lux Finco 1 S.à r.l.79 DE000HLB41G6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale80 DE000HLB2219 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale81 XS2332306344 Rexel S.A.82 US191216DP21 The Coca-Cola Co.83 US91282CCA71 United States of America