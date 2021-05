Der April zeigte sich von seiner schönen Seite, jedenfalls was die Entwicklung an den Börsen anging. Die Wachstumswerte konnten ihre Kursverluste der Vorwochen wieder wettmachen und auch Nebenwerte fanden reichlich Anhänger. Die zuvor so starken Blue Chips fuhren jedoch nur noch moderate Kursgewinne ein. Seit Jahresstart liegen die Value-Aktien allerdings trotz der jüngsten Tech-Rallye noch in Front.In den USA ist wieder Earnings-Season und die großen Technologiewerte haben allesamt glänzende Zahlen vorgelegt. Ihre Aktien notieren auf Allzeithoch-Niveau und das hat die US-Indizes mit hochgezogen. ...

