Basel (awp) - Roche bindet seine Accu-Chek Insight Insulinpumpe in der Schweiz neu an das System zur automatisierten Insulindosierung (AID) des französischen Medizintechnikunternehmens Diabeloop an. Menschen mit Typ-1-Diabetes hätten nun die Möglichkeit, eine Insulinpumpe mit vorgefüllter Insulinampulle und einer Auswahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...