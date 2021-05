Am Freitag hat der Turbinenbauer Siemens Gamesa seine Zahlen veröffentlicht. Aufgrund von verzögerten Projekten und verschobenen Aufträgen musste der Konzern die obere Spanne der Umsatzprognose dabei kassieren. Langfristig stimmen die Aussichten jedoch weiterhin. DER AKTIONÄR gibt einen Überblick.Während die Auftragsbücher bei Siemens Gamesa so gut gefüllt sind wie nie zuvor, gelingt es dem Konzern derzeit auch wegen der Corona-Einschränkungen nicht, diese in profitable Umsätze umzuwandeln. Die ...

