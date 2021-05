Die Analysten von JPMorgan haben die Bewertung für die Aktien von ExxonMobil nach Quartalszahlen auf KAUFEN mit einem Kursziel von 74 US-Dollar belassen. Die Resultate des Ölkonzerns hätten ihren über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen entsprochen, so die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. (dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, ...

