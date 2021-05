Die Wiener Börse dürfte am Montag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Eine halbe Stunde vor Handelsstart tendierte ein Future auf den heimischen Leitindex ATX um 0,36 Prozent höher. Auch an den europäischen Leitbörsen dürfte es mehrheitlich nach oben gehen. Konjunkturdatenseitig stehen am heutigen Handelstag Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes aus der Eurozone und den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...