KPN lehnt Übernahmeofferte von KKR und EQT-Stonepeak ab (FT)Leclanché gibt seine ungeprüften Kennzahlen für 2020 bekannt und bestätigt sein Wachstumsziel für 2021Siemens Gamesa - Q2 Umsatz 2,34 Mrd EUR (Prog 2,36) , ber.EBIT 111 Mio (Prog 94,1) MeinAuto Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR16 bis EUR20 je Aktie fest Lufthansa bietet im Sommer 100 Ziele an Siemens Healthineers erhöht Prognose Stabilus S.A.: Erholung setzt sich im zweiten Quartal GJ2021 in allen Bereichen fort Vectron kehrt im 1. Quartal 2021 operativ in die schwarzen Zahlen zurück

