Hamburg (pta020/03.05.2021/09:05) - Die Vermögensverwaltung PROAKTIVA GmbH, einTochterunternehmen der HÖVELRAT HOLDING AG, freut sich auf die Kooperation mit der Quant IP GmbH und die neue Aufgabe als Investment-Advisor für den erfolgreichen Aktienfonds zu fungieren. "Wir sind mit Quant IP eine starke und vor allem innovative Partnerschaft eingegangen. Das systematische Auswerten von Patentdaten, dessen Ergebnis die Grundlage für die Aktienauswahl in dem "Global Patent Leaders Fund" begründet, ist ein neuer und vor allem zukunftsweisender Ansatz," sagt Marc Schädler, Geschäftsführer der PROAKTIVA. Der Fonds bringt zwei Bewertungsansätze von Unternehmen in Einklang: Finanzanalysten nutzen Patentdaten meist nicht für die Wertbestimmung von Unternehmen. Patent-Profis befassen sich in der Regel nicht mit Firmenbewertungen. "Wir bringen beide Welten zusammen und schaffen so eine erfolgversprechende Schnittmenge für den Anleger," erklärt Lucas von Reuss, Gründer und Geschäftsführer von Quant IP mit Firmensitz in München, die besondere Anlagestrategie und damit auch das Erfolgsrezept des Quant IP Global Patent Leaders Fund. Für die PROAKTIVA geht es bei der Zusammenarbeit weniger um die reine Ausübung der Investment Advisor-Funktion. Vielmehr erhält die PROAKTIVA durch die Kooperation Zugang zu Informationsquellen aus erster Hand, die in dieser Tiefe und Qualität sonst nicht zur Verfügung stünden. "Das schafft nicht nur Mehrwerte für den Fonds selbst, sondern auch für uns als Vermögensverwalter in unserem Kerngeschäft der individuellen Vermögensverwaltung", erläutert Marc Schädler die weiteren Vorteile der Kooperation. Der noch junge Fonds, der im Juli 2019 aufgelegt wurde, zeigt sich in dem bald zweijährigen Trackrecord erfreulich widerstandsfähig und glänzt mit einer Performance, die deutlich vor der seiner Benchmark (MSCI World) liegt. Nachhaltig gute Anlageergebnisse, ohne zusätzliche Risiken einzugehen, sind die entscheidenden Indikatoren für ein gelungenes Fondsmanagement, aber auch genau das, was am Ende des Tages der Vermögensverwaltungskunde bereits seit über 30 Jahren von der PROAKTIVA erwartet.

Aussender: HÖVELRAT Holding AG Adresse: Brodschrangen 3-5, 20457 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Susanne Treiber Tel.: +49 40 413261-41 E-Mail: treiber@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de

ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

