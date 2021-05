Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat zuletzt eine kleine Schwächeperiode durchlaufen. Zwei Wochen in Folge gab der Leitindex ab. Allerdings hatte er auch in den sieben Wochen davor jeweils zugelegt. In den Fokus rückt jetzt immer mehr die Bilanzsaison. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.