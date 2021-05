Bensheim (ots) - Weltweit müssen sich alle regelmäßig die Hände waschen können. Das fordert die Christoffel-Blindenmission (CBM) von der deutschen Politik anlässlich des Welttags der Handhygiene (5. Mai). Denn sechs von zehn Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberen Sanitäranlagen. Besonders oft betrifft das Menschen mit Behinderungen. In ländlichen und ärmeren Gebieten der Erde kommt hinzu, dass die nächste saubere Wasserquelle weit entfernt liegt. Durchschnittlich 30 Minuten Fußmarsch sind hier für viele Menschen die Regel.So geht es auch dem sechsjährigen Makoma aus Uganda. Er wurde mit O-Beinen geboren und hat Probleme beim Laufen. Die einzig für ihn erreichbare Wasserstelle liegt zwar nur einen halben Kilometer von seinem Haus entfernt. Allerdings ist das Wasser dort noch nicht einmal zum Waschen geeignet, geschweige denn zum Trinken oder Kochen. Trozdem füllt er seinen Wasserkanister hier auf, denn den weiten Weg zum nächsten sauberen Brunnen kann er nicht bewältigen.Im September ist Bundestagswahl. Deshalb hat die CBM eine Petition ins Leben gerufen. Sie fordert damit alle demokratischen Parteien in Deutschland auf, sich endlich stärker für ein Grundrecht einzusetzen, das eine Selbstverständlichkeit sein sollte: Weltweit müssen alle Menschen Zugang zu sauberem Wasser erhalten!Prominenter Unterstützer: Hannes JaenickeDie CBM steht mit dieser Forderung nicht alleine. Die Petition "SAUBER. GESUND. FAIR." wurde schon tausendfach unterzeichnet - allen voran von Schauspieler Hannes Jaenicke. "Für uns ist Wasser die größte Selbstverständlichkeit, für den größten Teil der Menschheit ist Wasser ein Luxusgut. Aber es ist eigentlich ein Menschenrecht", sagt der Aktivist. Seit Jahrzehnten unterstützt er die CBM. Jaenicke hat selbst gesehen, wie schwer es Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Regionen der Welt haben. Und er weiß, dass es ohne Wasser kaum möglich ist, sich vor Krankheiten zu schützen. Das gilt nicht nur für das Corona-Virus. Deshalb ruft er die Menschen auf, die CBM-Petition zu unterstützen. Denn mit einem einfachen Bekenntnis der Parteien in ihrem Wahlprogramm kann Deutschland einen Wandel anstoßen, der Menschen wie Makoma auf der ganzen Welt hilft.Unterzeichnen können Interessierte unter: https://petition.cbm.de/washMehr als 110 Jahre EntwicklungshilfeDie Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten und ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland. Sie fördert seit mehr als 110 Jahren Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu vermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM unterstützt zurzeit 540 Projekte in 51 Ländern. Weitere Informationen unter www.cbm.de.Zahlen und Fakten- 2,1 Milliarden Menschen haben in ihrem Zuhause keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser - das sind 3 von 10 Menschen. (Quelle: WHO/ UNICEF)- 4,5 Milliarden Menschen haben zu Hause keine sauberen und sicheren Sanitäranlagen - das sind weltweit 6 von 10 Menschen. (Quelle: WHO/ UNICEF)- 844 Millionen Menschen leben an Orten ohne grundlegende Trinkwasserversorgung. (Quelle: WHO)- 263 Millionen Menschen weltweit brauchen mindestens 30 Minuten bis zur nächsten Wasserquelle. (Quelle: WHO)- Unzugängliche Toiletten und Sanitäranlagen gehören zu den Hauptfaktoren für den Schulabbruch bei Kindern mit Behinderung. (Quelle: UNICEF)- Menschen mit Behinderungen leben mit größerer Wahrscheinlichkeit in Haushalten ohne Zugang zu angemessener Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. (Quelle: UN)Pressekontakt:CBM-Pressestelle: Marion Muhalia, Tel.: 06251-131 341; E-Mail: presse@cbm.orgOriginal-Content von: cbm Christoffel-Blindenmission e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37342/4904719