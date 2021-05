Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zwar gab es zuletzt einige Covered-Bond-Emissionen, dies wird aber an der Erwartung, dass es in diesem Jahr angesichts der EZB-Käufe und vor allem der TLTRO-Angebote verhältnismäßig wenig neue Ware am Markt gibt, nichts ändern, so die Analysten der Helaba.Vor diesem Hintergrund möchten die Analysten auf das HELABA-ING SPEED DATING EVENT aufmerksam machen. Am 19. Mai 2021 bestehe die Möglichkeit, verschiedene Covered-Bond-Emittenten aus Skandinavien, Österreich, Frankeich und den Niederlanden in virtuellen Meetings kennenzulernen. ...

