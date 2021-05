Die Indizes der Wall Street deuten trotz einer schwachen Sitzung in Asien auf höhere Eröffnungskurse hin. Die asiatischen Aktienmärkte hatten am Montag einen gedämpften Start, da die Feiertage in China und Japan die Volumina einschränkten. Der Hang Seng Index war mit einem Minus von 1,50% der größte Underperformer. Die Futures für die US-Indizes stiegen nach einer schwachen Sitzung am Freitag. Ende der letzten Woche zeigten die Daten, dass der Preisdruck (PCE) im März zugenommen hat und es tauchten ...

