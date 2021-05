Die an der Wiener Börse gelistete Biogena Group Invest AG teilt mit, dass Vorstand Roman Huber auf eigenen Wunsch mit Wirksamkeit zum 31. Mai 2021 vorzeitig ausscheiden wird. Er legt darüber hinaus alle Funktionen in den Biogena Group Gesellschaften per sofort zurück und scheidet zum 31. Dezember 2021 aus der Biogena Group aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...