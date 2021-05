DJ Ifo: Lieferengpässe könnten Aufschwung der Industrie bremsen

FRANKFURT (Dow Jones)--Knappheit bei Vorprodukten ist nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts zu einem ernsthaften Problem für die deutsche Industrie geworden. 45 Prozent der vom Ifo-Institut im April befragten Industriefirmen berichteten von Engpässen, wie die Münchener Konjunkturforscher mitteilen. Das sei mit Abstand der höchste Wert seit Januar 1991. Im Januar waren es erst 18,1 Prozent, im Oktober 2020 nur 7,5 Prozent. "Dieser neue Flaschenhals könnte die Erholung der Industrie gefährden", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

Besonders betroffen von Materialknappheit sind demnach die Hersteller von Gummi- und Kunststoffwaren mit 71,2 Prozent. Es folgen die Autohersteller und ihre Zulieferer mit 64,7 Prozent, die Produzenten von elektrischen Ausrüstungen mit 63,3 Prozent, die Computerhersteller mit 57,6 Prozent, die Möbelhersteller mit 56,9 Prozent sowie die Hersteller von Holz-, Flecht- und Korbwaren mit 53,3 Prozent. Einige Branchen dagegen waren von dem Problem kaum berührt: 9,1 Prozent der Pharmafirmen spürten laut Ifo Materialknappheit und nur 1,6 Prozent der Getränkehersteller.

Die Frage nach den Vorprodukten stellt das Ifo-Institut alle drei Monate. Ende März blockierte das Containerschiff Ever Given tagelang den Sueskanal und damit Importe aus Asien, weil es sich in der Fahrrinne quergestellt hatte. Außerdem sind derzeit beispielsweise Computerchips und Holz knapp.

May 03, 2021

