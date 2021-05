Köln/Hamburg (ots) -- Ford bietet für Privatkunden die neue Ford Connected Wallbox an - die Installation übernimmt für den Kunden die Firma Eneco eMobility- Die Ford Connected Wallbox macht das Laden von zu Hause aus schneller, intelligenter und bequemer- Auch eine eichrechtskonforme Ladelösung für Business-Kunden kann über die Eneco eMobility realisiert werdenKöln/Hamburg (ots) - Um das Laden von E-Autos schneller, intelligenter und bequemer zu gestalten - und so den Umstieg vom konventionellen zum elektrischen Fahren zu erleichtern -, macht Ford seinen Kunden ab sofort ein neues Wallbox-Angebot und geht dafür eine Partnerschaft mit der in Hamburg ansässigen Eneco eMobility ein: Wer als Privatkunde für seinen batterie-elektrischen Ford Mustang Mach-E oder für seinen Ford mit Plug-In-Hybrid-Antrieb eine Ford Connected Wallbox erwirbt, kann diese Ladestation nun von der Eneco eMobility unkompliziert und zuverlässig installieren lassen (Preis der Wallbox: 599 Euro inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Installation). Der Kunde kann den gesamten Prozess beim Händler vor Ort oder online beauftragen. Die Ford Connected Wallbox lässt sich mithilfe der FordPass-App von Smartphone des Kunden aus überwachen und steuern. So lässt sich zum Beispiel der aktuelle Ladezustand des Fahrzeugs per App überprüfen, der Wallbox-Zugang aktivieren oder deaktivieren und die Kontrolle an andere FordPass-Nutzer übertragen. Nachdem Ford und Eneco eMobility bereits in den Niederlanden und in Belgien erfolgreich zusammenarbeiten, wird diese Kooperation nun auch in Deutschland fortgesetzt.Für Ford-Geschäftskunden steht nun eine eichrechtskonforme Wallbox-Lösung von Eneco eMobility zur Verfügung: die Alfen Eve Single Pro-Line erleichtert unter anderem die gesetzlich vorgeschriebene Abrechnung der Strom-Tankkosten (Preis der Wallbox: ab 995 Euro netto zuzüglich Installation)."Deutschland ist für uns ein ganz wichtiger Markt in Europa", erklärt Joris Laponder, Chief Customer Officer bei Eneco eMobility. "Unser Motto lautet \u201a e-mobility made e-asy'. E-Mobilität wird hier gerade von einem Zukunftsthema zu einem der großen Trends der Gegenwart. Darum freuen wir uns sehr, dass wir die bisher so fruchtbare Zusammenarbeit mit Ford in den Niederlanden und in Belgien nun auch in Deutschland fortsetzen."Stefan Wieber, Direktor Pkw der Ford-Werke GmbH für Deutschland, Österreich und die Schweiz, ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden nun neben der modernen und intelligenten Wallbox auch eine maßgeschneiderte und unkomplizierte Installationslösung anbieten können".# # #Eneco eMobility BVEneco eMobility ist einer der Top-Ladedienstleister in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg und hat den Anspruch, in den kommenden Jahren in Europa zu expandieren. Eneco eMobility kümmert sich um die Installation und das Management von Ladestationen im privaten Bereich und bei Unternehmen. Eneco eMobility verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung. Im Jahr 2018 wurde Eneco eMobility zu einem eigenständigen Unternehmen mit Eneco als 100%igem Anteilseigner.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comErika PappEneco eMobility BV0170/6398651erika.papp@eneco.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/4904776