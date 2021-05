Am 28. November 1997 wurde der Startknopf von Xetra gedrückt. Damit begann eine Erfolgsgeschichte des modernen Handels mit Wertpapieren. Mit 90 Prozent Marktanteil ist die Heimatbörse vieler deutscher Aktien und der führende Börsenplatz für ETFs in Europa eine tragende Säule im Wertpapierhandel. Der Weg zum Start 1990 führt die Deutsche Terminbörse DTB, der Vorläufer der Eurex, den elektronischen Handel in Deutschland ein und schafft damit die technische Grundlage für Xetra. Regulatorisch bedeutet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...