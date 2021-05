Hua Mu, MD, Ph.D. zum President, CEO und Acting CMO ernannt

Joe Farmer zum CBO ernannt

HONGKONG und BOSTON, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma ("Zenas"), ein internationales (in China und den USA ansässiges) biopharmazeutisches Unternehmen, das sich für die Entwicklung und Bereitstellung immunbasierter Therapien einsetzt, hat heute die Ernennung von Hua Mu, MD, Ph.D., zum President und Chief Executive Officer sowie Acting Chief Medical Officer und von Joe Farmer zum Chief Business and Administrative Officer bekanntgegeben.

"Wir freuen uns sehr, dass Hua das Führungsteam von Zenas ergänzt", so Lonnie Moulder, Gründer und Executive Chairman. "Seine umfangreiche Erfahrung, einschließlich der Gründung und Leitung von Forschungs- und Entwicklungsorganisationen in China, sowie seine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Zulassung neuer Medikamente in den USA und China werden von entscheidender Bedeutung für uns sein, während sich Zenas zu einer globalen Organisation entwickelt und seine innovative Pipeline immunbasierter Therapien vorantreibt."

Dr. Mu kommt nach der Mitgründung von Overland Pharmaceuticals zu Zenas, wo er als Interim Chief Executive Officer und Chief Medical Officer tätig war, während er gleichzeitig als Venture Partner bei Hillhouse Capital fungierte. Vor seiner Tätigkeit bei Overland war Dr. Mu Chief Scientific Officer, President of R&D und später Chief Medical Officer der Simcere Pharmaceutical Group sowie President von Simcere of America Inc. Davor war er als Senior Vice President und Global Head of Product Development Service and Partnership bei WuXi AppTec tätig. Bevor er bei WuXi anfing, war er Executive Vice President und Chief Medical Officer bei Hutchison MediPharma in China. Zuvor hatte er leitende Funktionen in der klinischen Entwicklung bei mehreren globalen Pharmaunternehmen in den USA inne, darunter Biogen und Genentech.

Dr. Mu erhielt seinen Ph.D. an der University of California in Berkeley und absolvierte seine Postdoc-Ausbildung an der San Francisco School of Medicine der University of California und an der University of Washington School of Medicine. Den Titel MD erhielt er an der West China University of Medical Sciences.

"Zenas ist ein innovatives biopharmazeutisches Unternehmen, das im Bereich Arzneimittelentwicklung und Produktfluss eine einzigartige Position als Verbindungsglied zwischen China und der westlichen Welt einnimmt. Es verfügt über ein außergewöhnliches Managementteam, eine erstklassige Investorenbasis und eine beeindruckende Pipeline von differenzierten Programmen", so Dr. Mu. "Ich freue mich sehr, mit dem gesamten Zenas-Team und seinem Partnernetzwerk zusammenzuarbeiten, um das Leben von Patienten mit ungedecktem medizinischen Bedarf positiv zu verändern, indem wir weltweit führende immunbasierte Therapien anbieten."

Zudem gibt Zenas die Ernennung von Joe Farmer zum Chief Business and Administrative Officer bekannt. Farmer ist eine erfolgreiche Führungskraft aus der Biopharmaziebranche mit ca. 25 Jahren geschäftlicher und betrieblicher Erfahrung. Dabei war er in aufstrebenden Biotechnologieunternehmen in allen Entwicklungsstadien tätig, von frühen Entwicklungsphasen bis hin zur Vermarktung. Vor seiner Tätigkeit bei Zenas, war Farmer als Chief Operating Officer bei Xilio Therapeutics tätig.

Vor Xilio war Farmer als General Counsel und Corporate Secretary bei TESARO tätig, wo er für die globale Leitung der Bereiche Recht, Compliance und Behördenangelegenheiten verantwortlich war und während der Übernahme durch GlaxoSmithKline 2019 als wichtiges Mitglied des Führungsteams fungierte. Zuvor war er während der Übernahme durch Merck im Jahr 2015 als Chief Corporate Counsel bei Cubist Pharmaceuticals tätig und fungierte bei anderen börsennotierten Unternehmen als General Counsel und Chief Administrative Officer. Farmer begann seine Karriere als Unternehmensanwalt bei Testa Hurwitz & Thibeault. Er erhielt seinen J.D. an der Boston College Law School.

"Durch die Ernennungen von Hua und Joe hat Zenas sein Führungsteam weiter gestärkt", so Lonnie Moulder. "Ihre jeweiligen Fachkompetenzen beim Aufbau globaler Organisationen und bei der Umsetzung von Entwicklungsstrategien in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung und -vermarktung werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere globalen Entwicklungsprogramme und unsere neue Pipeline ausbauen."

Über Zenas BioPharma

Zenas BioPharma ist ein grenzüberschreitendesund folgen Sie uns auf Twitter unter @ZenasBioPharma und LinkedIn .

Ansprechpartner

Investorenkontakt :

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com

Pressekontakt: