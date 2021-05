DGAP-News: Allvest GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

03.05.2021

Pressemitteilung Allvest powered by Allianz - Altersvorsorge neu gedacht: Jetzt auch bei der Sparkasse Hannover - Digitales und flexibles Angebot mit attraktiven Konditionen - Allianz-Tochter Allvest erweitert Vertriebsmodell mit erster Bankkooperation - Sparkasse Hannover baut Produktpalette für digitale Zielgruppe aus Allvest, das digitale Angebot für Altersvorsorge und Investment der Allianz, wird ab sofort den Kundinnen und Kunden der Sparkasse Hannover über die Internetfiliale www.sparkasse-hannover.de angeboten. Eine entsprechende Vertriebskooperation haben das Institut, nach Bilanzsumme die Nummer 6 in der deutschen Sparkassenorganisation, und die Allvest GmbH, das Tochterunternehmen der Allianz SE, im April abgeschlossen.



Kerstin Berghoff-Ising, Vorstandsmitglied der Sparkasse Hannover: "Immer mehr unserer Kundinnen und Kunden sind hauptsächlich digital unterwegs, wenn es um ihre Geldgeschäfte geht. Ihnen bieten wir jetzt eine passende Lösung, wenn sie eine Altersvorsorge mit attraktiven Renditechancen suchen. In der volldigitalen Rentenversicherung Allvest finden sie ein neues flexibles Produkt, das inhaltlich überzeugt und zudem sehr kostengünstig ist - eine Bereicherung für unsere Produktpalette." Martin Schneider, einer der Geschäftsführer der Allvest GmbH: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Die Sparkasse Hannover ist eines der führenden Institute in der deutschen Sparkassenorganisation mit herausragender Marktstellung im Raum Hannover, Kundennähe und hoher digitaler Kompetenz. Die Kooperation ist ein wesentlicher Schritt, um unsere Position im Markt weiter zu stärken und auszubauen."

Integration der Systeme von Sparkasse und Allvest



Allvest kombiniert sichere und flexible Altersvorsorge mit attraktiven Renditechancen. Beiträge der Kunden werden im Sicherungsvermögen der Allianz und in Anlagestrategien, basierend auf ETFs/Indexfonds oder aktiv gemanagten Investmentfonds, angelegt. Dabei nutzt Allvest die volle Bandbreite der globalen Investmentkompetenz der Allianz und deren breit diversifizierte Anlage. Nach dem Einstieg über das Frontend der Sparkasse Hannover werden Kundeninnen und Kunden auf eine spezifisch zugeschnittene Allvest-Landingpage geleitet, auf der Allvest in wenigen Schritten online abgeschlossen werden kann. Das intuitive Cockpit erlaubt, den Vertragswert tagesaktuell einzusehen, rund um die Uhr Ein- und Auszahlungen vorzunehmen oder die gewählte Anlagestrategie zu ändern. Die optimale Kundenbetreuung ist durch die Anbindung der Internetfiliale der Sparkasse Hannover an die bewährten Standardschnittstellen der Allianz gewährleistet. München und Hannover, 03. Mai 2021

Ansprechpartner



Allvest GmbH Dr. Christoph John

Unternehmenskommunikation

+49 89 489 299 923

presse@allvest.de





Sparkasse Hannover Sandhya Wilde-Gupta

Unternehmenskommunikation

+49 511 3000-1220

sandhya.wilde-gupta@sparkasse-hannover.de

Über Allvest Die Allvest GmbH wurde 2019 als Tochterunternehmen der Allianz SE mit Sitz in München gegründet. Seit September 2020 vertreibt das Unternehmen das gleichnamige Produkt der Allianz Lebensversicherungs-AG über digitale Kanäle in Deutschland. Allvest ist eine neuartige Kombination aus Altersvorsorge und Investment speziell für die wachsende Gruppe der reinen Digitalkunden. Geschäftsführer sind Dr. Felix Benedikt, der seit 2004 in der Allianz verschiedene leitende Positionen im Asset- und Investmentmanagement innehatte, und Martin Schneider, der 2017 für den Aufbau der Gesellschaft von McKinsey kam. Vorsitzender des Beirats ist Dr. Günther Thallinger. Über Sparkasse Hannover



Nähe, Vertrauen, regionale Verantwortung - dafür steht die sechstgrößte Sparkasse Deutschlands. Sie wurde 1823 als "Spar- und Leih-Casse in der Königlichen Residenzstadt Hannover" gegründet und ist als Anstalt des öffentlichen Rechts Teil der Sparkassenfinanzgruppe. Ihr Geschäftsgebiet umfasst die Region Hannover mit insgesamt 21 Städten und Gemeinden. Als erfahrene, starke und verlässliche Finanzpartnerin steht sie den Menschen hier in allen Lebenslagen umfassend zur Seite - in zahlreichen BeratungsCentern aber auch online, telefonisch und mobil. Im Vorstand sind Volker Alt (Vorstandsvorsitzender), Marina Barth (stellvertretende Vorstandsvorsitzende) und Kerstin Berghoff-Ising.



