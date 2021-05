Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Insgesamt gute Konjunkturdaten, die starken Unternehmensergebnisse und, zumindest in Deutschland, erhöhte Inflationsdaten und die damit einhergehenden Zinssteigerungserwartungen, schufen in der Berichtswoche ein nicht gerade positives Umfeld für Rententitel, so die Experten von Union Investment. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...