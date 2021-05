Angesichts der vorläufigen Daten für die Erdgas-Futures-Märkte von der CME Group stieg das Open Interest am Freitag zum dritten Mal in Folge, diesmal um rund 8,9K Kontrakte. In der gleichen Linie machte das Volumen zwei Pullbacks in Folge rückgängig und stieg um rund 1,8K Kontrakte an. Erdgas strebt nun die Marke von 3,00 $ an Der Preisanstieg bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...