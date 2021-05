Mainz (ots) - Es geht es wieder los: Am 9. Mai um Punkt 12.00 Uhr startet der "ZDF-Fernsehgarten" in die Sommersaison 2021. An 20 Sonntagen präsentiert Andrea Kiewel live und Open Air vom Fernsehgarten-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg ein abwechslungsreiches und vielseitiges Showprogramm - mit Musik, Artistik, Service, Comedy und spektakulären Aktionen."Ich feiere wieder Hochzeit mit meinem liebsten Bräutigam - dem Fernsehgarten. Wir werden lachen und tanzen und unser Glück mit allen Zuschauer*innen teilen. Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche. Es gibt nichts, was mir wichtiger ist", freut sich Andrea Kiewel auf die neue Saison.Bereits in der Auftaktfolge kann Kiwi mit vielen Highlights aufwarten: eine Backaktion mit "Sally" Özcan, ein Beitrag zum Thema Bumerang, eine atemberaubende Zauber-Performance mit Hans Klok und unterhaltsame Trends wie Lachyoga und Kaninhop. Und die Musik kommt natürlich auch nicht zu kurz: Giovanni Zarrella, Maite Kelly, Mike Singer, DSDS-Gewinner Jan-Marten Block, Ben Zucker, Boney M. und The Baseballs sind nur einige der hochkarätigen Namen, die auf der Gästeliste stehen.In der darauffolgenden Sendung am Sonntag, 16. Mai 2021, um 11.50 Uhr heißt Andrea Kiewel ihr Publikum zuhause willkommen zu Beiträgen rund um das Thema "Da staunst du, was!": Experimente, skurrile Darbietungen und viel Musik sorgen für die richtige Unterhaltung am Sonntagvormittag. Bernhard Hoëcker wird Kiwi dann durch die Sendung begleiten.Die diesjährige "Fernsehgarten"-Saison auf dem Mainzer Lerchenberg endet am 26. September 2021 mit einer großen Jubiläums-Ausgabe, in der das 35-jährige Bestehen des sonntäglichen ZDF-Unterhaltungsklassikers gefeiert wird.Die Sendung wird unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus entsprechen.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über http://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehgarten"ZDF-Fernsehgarten" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/zdf-fernsehgartenhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4905006