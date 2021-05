DJ MARKT USA/Wenig verändert erwartet - Anleger müssen abwägen

Die Futures auf die Aktienindizes an der Wall Street deuten am Montag auf eine wenig veränderte Eröffnung zum Handelsstart hin. Im Blick stehen Einkaufsmanagerindizes zum Verarbeitenden Gewerbe kurz nach Handelsstart. Zuversichtlich stimmen die entsprechenden Daten aus etlichen Industrieländern mit positiven Vorzeichen, so in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und der Schweiz. Auch die starken Unternehmenszahlen und freundlichen Ausblicke addieren sich zu dem positiven Sentiment.

Ein Belastungsfaktor bleibt die anhaltende Ausbreitung von Covid-19 in vielen Regionen der Welt. Auch die Prognose einer weiter steigenden Inflation könnte Aktien den Garaus machen. Der Markt werde zwischen positiven und negativen Faktoren balancieren müssen, sagt Luc Filip, Chef des Privatbankeninvestments bei SYZ Private Banking, der indes das Positive in der Überhand sieht. Allerdings schränkt er ein: "Die wirtschaftliche Dynamik wird sich verbessern, doch die große Frage ist, was ist bereits an den Märkten eingepreist?"

Fed-Chef Jerome Powell könnte die Richtung an den Märkten beeinflussen, wenn er sich gegen Abend mitteleuropäischer Zeit auf einer virtuellen Konferenz äußert.

