Mainz (ots) - Umfrage des SWR Bürgertalks "mal ehrlich ...": 77 Prozent der Befragten gegen ein Verbot käuflicher Sexleistungen / Sendung: Mi., 5. Mai 2021, 22 Uhr im SWR FernsehenIm Vorfeld der Sendung "mal ehrlich ... Sex gegen Geld: gehört das verboten?" (Mi., 5.5.2021, 22 Uhr im SWR Fernsehen) hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) eine repräsentative Umfrage zu der Verbotsdiskussion durchgeführt. Dabei hat sich eine breite Mehrheit, 77 Prozent der Befragten, gegen ein Verbot von käuflichen Sexleistungen und nur 14 Prozent dafür ausgesprochen - ein Stimmungsbild, das sich durch alle Altersgruppen, soziale Schichten und geografische Zuordnungen zieht. Die größte Bereitschaft für ein generelles bundesweites Verbot gibt es bei der Gruppe der Menschen mit einem geringen monatlichen Haushaltsnettoeinkommen unter 1.500 Euro: 20 Prozent der Befragten würden es begrüßen, wenn die Bordelle dauerhaft geschlossen blieben; 69 Prozent wären dagegen. Infratest Dimap hatte Ende April 2021 1.178 wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen dazu befragt.SWR Bürgertalk aus der Alten Feuerwache MannheimMit dem Thema "Sex gegen Geld: gehört das verboten?" beschäftigt sich der SWR Bürgertalk "mal ehrlich ..." am Mittwoch, 5. Mai 2021, ab 22 Uhr in der Alten Feuerwache Mannheim. Moderator Florian Weber spricht mit Sexarbeiter*innen und Kunden, mit Politiker*innen und Expert*innen.Nach der Ausstrahlung steht die Sendung in www.ardmediathek.de/ard/Fotos auf ARD-Foto.de (https://ard-foto.de/)Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/mal-ehrlich-umfrage-prostitutionNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deSWR.de/coronaFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENUm Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD-Mediathek oder der ARD-Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD-Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004ARD-Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4905148