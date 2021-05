Zürich (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der gigantischen staatlichen Hilfspakete und der raschen Impffortschritte übernehmen die USA - wieder einmal - die Rolle als Konjunkturlokomotive, so die Experten von Swisscanto Invest.Im laufenden Quartal werde sich die Wachstumsdynamik in den USA weiter beschleunigen und ihren Höhepunkt erreichen. Länder, welche die Pandemie durch einschränkende Maßnahmen von Anfang an gut im Zaum gehalten hätten, seien im Konjunkturzyklus bereits weiter fortgeschritten. So habe in China die Erholung bereits im 1. Quartal 2021 an Kraft eingebüßt. Die wirtschaftliche Erholung in vielen Ländern Kontinentaleuropas stehe hingegen erst in den Startlöchern. ...

