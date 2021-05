Die Sensor-Cloud-Vernetzung ist für das IoT essenziell. Hier gilt es für Unternehmen, alle Beteiligten in die technologischen Auswahlprozesse frühzeitig einzubinden. Im Webinar zeigen WIS und Duotec Best Practices für einen kooperativen Ansatz. Das Internet der Dinge (IoT) hat in letzter Zeit enorm an Fahrt gewonnen, die Zahl der angeschlossenen Geräte ist innerhalb von zehn Jahren massiv angestiegen - und der Trend geht weiter. Als Antwort darauf ...

