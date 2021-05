NEW YORK/OMAHA (dpa-AFX) - Die Nachfolge des Starinvestor Warren Buffett an der Spitze der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway steht fest. "Die Unternehmensführung ist sich einig, dass Greg das Ruder morgen früh übernehmen würde, sollte mir heute Abend etwas passieren", sagte der 90-jährige Buffett dem US-Wirtschaftssender CNBC laut einem Bericht vom Montag. Gemeint ist Greg Abel, der bei Berkshire Hathaway derzeit die Bereiche jenseits des Versicherungsgeschäfts verantwortet. Er und der für das Versicherungsgeschäft zuständige Ajit Jain galten seit ihrer Beförderung in den Verwaltungsrat vor einiger Zeit als Favoriten für Buffetts Nachfolge.

Buffett lobte Abel und Jain gegenüber CNBC gleichermaßen und verwies mit Blick auf die Entscheidung für Abel auf das Alter der beiden Manager. Abel ist 59, Jain bereits rund zehn Jahre älter. "Falls, Gott bewahre, Greg irgendetwas zustoßen sollte, würde Ajit die Führung übernehmen", sagte Buffett weiter.

Buffett ist unter Anlegern wegen seines Gespürs für erfolgreiche Unternehmen und der seit Jahrzehnten beständigen Gewinne seiner Beteiligungsfirma eine Legende an der Börse. Trotz seines hohen Alters denkt er nicht ans Aufhören./mis/stw/men