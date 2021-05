Der Goldpreis startet fester in die neue Woche. Der Rücksetzer in den Bereich von 1.760 Dollar scheint die ersten Käufer zurück in den Markt gebracht zu haben. Jetzt schielen die Bullen langsam wieder in den Bereich von 1.800 Dollar. Doch wichtig wird auf mittlere Sicht, dass der Ausbruch über den Bereich von 1.810 Dollar auf Wochenschlussbasis gelingt. Damit wäre der Ausbruch aus der Bullenflagge geschafft.Derweil meldet das Wold Gold Council die offiziellen Goldbestände der Notenbanken weltweit. ...

