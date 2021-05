Sell and Go away in May in Wien nicht sinnvoll: Mit einem durchschnittlichen Mai-Plus von 0,83 Prozent in 30 Jahren zeigt der ATX TR, dass man nicht aussteigen muss, der Mai liegt auf Rang 6 der 12 Monate. Der ATX kommt verglichen dazu auf -0,35% im 30-Jahre-Schnitt. Der Unterschied sind freilich die Dividenden, die man ja als Anleger bekommt. JPMorgan rät seinen Kunden sogar: 'Buy in May and Go Away'. Und Nomura Securities schließt sich dieser Ansicht an und prognostiziert für die nächsten drei Monate einen "Absturz nach oben" bei zyklischen Value-Aktien, insbesondere bei Energie. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.05.)

Den vollständigen Artikel lesen ...