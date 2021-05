DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 03.05.2021

(NEU: Datum, Bookbuildingspanne Meinauto)

=== Katek SE ERSTNOTIZ: 04.05.2021 BRANCHE: Elektronik und -dienstleistungen SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Prime Standard EMISSIONSPREIS: 23 Euro BOOKBUILDINGSPANNE: 21 bis 26 Euro ZEICHNUNGSFRIST: 22. bis 28. April 2021 VOLUMEN (WERT): 91 Millionen Euro inklusive Greenshoe VOLUMEN (STÜCK): 3,95 Millionen Aktien, davon 3.433.080 Aktien aus Kapitalerhöhung plus Greenshoe GREENSHOE: 514.962 bestehende Aktien BEWERTUNG: 305 Millionen Euro basierend auf einem Grundkapital von 13.241.880 Inhaberaktien KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator, zusammen mit M.M.Warburg als Joint Bookrunner BÖRSENSYMBOL: KTEK ISIN: DE000A2TSQH7 WPK: A2TSQH Apontis Pharma AG ERSTNOTIZ: 11.05.2021 BRANCHE: Pharma auf dem Gebiet Single Pills mit Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen SITZ: Monheim BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ZEICHNUNGSFRIST: 30. April bis 6. Mai 2021 VOLUMEN (WERT): 98 bis 130 Millionen Euro, davon 40 Millionen Euro Nettoerlös für das Unternehmen aus Kapitalerhöhung VOLUMEN (STÜCK): bis zu 5,29 Millionen Aktien, davon 2 Millionen aus Kapitalerhöhung und 2,6 Millionen bestehende sowie Greenshoe aus dem Bestand von Altaktionär The Paragon Fund II GmbH & Co. KG GREENSHOE: 690.000 Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: 06.05.2021 BEWERTUNG: 157 bis 208 Millionen Euro BOOKBUILDINGSPANNE: 18,50 bis 24,50 Euro KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und zusammen mit M.M. Warburg & Co Joint Bookrunner BÖRSENSYMBOL: APPH ISIN: DE000A3CMGM5 Meinauto Group AG (ehemals Mobility Holding GmbH) ERSTNOTIZ: 12.05.2021 BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de SITZ: Oberhaching bei München BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 4. bis 11. Mai 2021 VOLUMEN (WERT): mindestens 150 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung für Unternehmen, insgesamt 412 bis 515 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): bis zu 25,8 Millionen Aktien, davon 9,4 Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung, 11,0 Millionen bestehende Aktien plus 2 Millionen bestehende Aktien aus Aufstockungsoption plus Greenshoe GREENSHOE: bis zu 3,4 Millionen Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: 11. Mai 2021 BEWERTUNG: 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro Marktkapitalisierung BOOKBUILDINGSPANNE: 16 bis 20 Euro KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities, Barclays Bank Ireland plc, Citigroup, Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners BÖRSENSYMBOL: MEIA ISIN: DE000MAG0008 WPK: MAG000 hGears AG ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 BRANCHE: E-Bike- und Autozulieferer SITZ: Schramberg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): rund 65 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung plus nicht genanntes Volumen aus Verkauf bestehender Aktien durch Altaktionäre KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und zusammen mit ABN Amro (in Kooperation mit Oddo BHF SCA ) als Joint Bookrunner Suse Software Solutions Germany GmbH, künftig Suse SA ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter SITZ: Nürnberg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): neue Aktien aus Kapitalerhöhung mit einem angepeilten Erlös von 500 Millionen Dollar (bzw rund 420 Millionen Euro) und bestehende Aktien aus dem Besitz des abgebenden Aktionärs Marcel LUX III SARL, indirekt im Besitz von Fonds, die durch die Investmentgesellschaft EQT AB beraten werden GREENSHOE: bis zu 15 Prozent der Summe der endgültigen Anzahl der platzierten Basisaktien BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies und J.P. Morgan als Joint Bookrunners Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Automobiltechnik SITZ: Hannover VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen Wintershall Dea GmbH ERSTNOTIZ: Herbst 2021 BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart Atai Life Sciences AG ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021 BRANCHE: Biotechnologie SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse ISIN: DE000A2LQ0G7 WPK: A2LQ0G Lilium GmbH ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Oberpfaffenhofen BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über die Fusion mit dem bereits börsennotierten Spac Qell Acquisition Corp BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell ISIN: KYG7307X1218 (von Qell) WPK: A2QD9M (von Qell) Blue Elephant Energy ERSTNOTIZ: möglicherweise Juli 2021 BRANCHE: Wind- und Solarparkbetreiber SITZ: Hamburg VOLUMEN (WERT): spekulativ bis zu 150 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1 Milliarde Euro Novem Gruppe ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2021 BRANCHE: Automobilzulieferer, Schwerpunkt Fahrzeuginnenraum SITZ: Vorbach BEWERTUNG: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro About You GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Online-Modehandel SITZ: Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021 BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro Blueplanet Investments AG ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser SITZ: Frankfurt Mister Spex ERSTNOTIZ: spekulativ im Juli 2021 BRANCHE: Online-Optiker SITZ: Berlin VOLUMEN (WERT): spekulativ 300 bis 400 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ 1 Milliarde Euro Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021 BRANCHE: Software SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen SITZ: Sunderland/Großbritannien Check 24 ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Vergleichsportal SITZ: München Cheplapharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: eventuell Herbst 2021 BRANCHE: Pharma SITZ: Greifswald BEWERTUNG: spekulativ 10 bis 12 Milliarden Euro Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Hotel SITZ: Frankfurt Enpal GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin Omonia Office ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Büroimmobilien SITZ: Sheffield (Großbritannien) Syntellix AG ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Implantat-Technologie SITZ: Hannover BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPK: A0SLQ9 N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer SITZ: Nürnberg ===

Alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2021 08:00 ET (12:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.