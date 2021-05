Der DAX startet robust in den ersten Handelstag des neuen Börsenmonats. Anleger scheinen die oft beschworene Börsenweisheit "Sell in May and go away" zu Wochenbeginn also getrost bei Seite zu schieben und hieven den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,5% auf 15.200 Punkte. Während am DAX-Ende die Aktie der Deutschen Bank notiert, kann sich Siemens an der DAX-Spitze behaupten. Die Siemens-Tochter Healthineers legte am Morgen Zahlen vor und erhöhte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. ...

