Die Schreckensmeldungen über die Corona-Pandemie in Indien überschlagen sich derzeit, das Land steht am Rande einer Katastrophe. Das Gesundheitssystem in dem südasiatischen Land mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern steht vor dem Kollaps. Über die Corona-Pandemie in Indien und die Auswirkungen auf die Wirtschaft spricht Martin Kerscher mit wallstreet:online-Korrespondent, Mathias Peer.