GR Silver Mining hat einmal mehr hochgradige Bohrergebnisse von seinem Plomosas-Projekt in Mexiko gemeldet. So erborhte man ein knappes Kilo Silber. Die Daten fließen in die laufende Ressourcenschätzung ein.

Bis zu einem Kilo Silber

Auf die sogenannte San Juan-Zone auf der Plomosas-Mine von GR Silver Mining (0,61 CAD | 0,42 Euro; CA36258E1025) ist Verlass. Das Unternehmen kann erneut von hochgradigen Bohrergebnissen aus diesem Gebiet berichten. So erbohrte man unter anderem 954 g/t Silber über eine Länge von zwei Metern. Auch weitere Bohrkerne zeigten hochgradige Resultate (zu allen Ergebnissen). Laut CEO Marcio Fonseca bestätigen die Daten die vermutete, weitgreifende Mineralisierung nahe der Oberfläche.

Ressourcenschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...