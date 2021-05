Eines der Haupthindernisse für Investitionen in die digitale Kommunikation ist die Schwierigkeit, die Kundenkommunikation mit der Umsatzgenerierung zu verknüpfen.Zürich - SimCorp, ein Anbieter von integrierten Front-to-Back, Multi-Asset Investment-Management-Lösungen und -Dienstleistungen für die weltweit grössten Buy-Side-Institutionen, gibt die Ergebnisse einer neuen Käufer-Umfrage bekannt, die von SimCorp in Auftrag gegeben und von der AITE Group durchgeführt wurde: «Is client communications the stumbling block for next-gen client experience?».

Den vollständigen Artikel lesen ...