FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OSAI AUTOMATION SYSTEM 6JG IT0005424830
AB/FROM ONWARDS 03.05.2021 14:59 CET
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OSAI AUTOMATION SYSTEM 6JG IT0005424830
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