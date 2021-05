Apples kleinstes iPad soll noch in diesem Jahr ein Update erhalten. Jedoch ist laut dem Analysten Ming-Chi Kuo nicht mehr in der ersten Jahreshälfte damit zu rechnen. Das iPad Mini, Apples kleinstes Tablet-Modell, wird verhältnismäßig unregelmäßig aktualisiert. Zuletzt hat es im März 2019 ein kleines Update erhalten. Liegt der Analyst Ming-Chi Kuo richtig, können wir uns in der zweiten Jahreshälfte auf eine neue Version einstellen, die womöglich ein größeres Display erhält. Neues iPad Mini kommt später als erwartet Nachdem das iPad Air und das normale iPad ...

Den vollständigen Artikel lesen ...