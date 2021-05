(shareribs.com) New York 03.05.2021 - Der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat Chuck Schumer hat am Wochenende im Rahmen einer Rally in New York erneut bekräftigt, für die "richtige" Legalisierung von Cannabis in den USA zu kämpfen. Die Legalisierung von Cannabis in den USA ist weiterhin nicht erfolgt. In den vergangenen Monaten hat sich zwar viel bewegt, der große Durchbruch ist bislang aber ...

