Die Aktie des Münchner Labordienstleisters Synlab entwickelte sich beim Börsenstart nicht so gut wie erwartet. Am Freitag war der europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen an die Börse gegangen. Die Aktie stieg um mehr als zehn Prozent über den Ausgabepreis von 18 Euro. Die angepeilten 23 Euro wurden nicht erreicht. Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, sieht für das Unternehmen aber weiterhin gute Wachstumschancen. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://bit.ly/3rWyJQg - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag