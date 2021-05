Die speziell für Stiftungen aufgelegte Anteilsklasse des Deutsche Aktien SYSTEM hat zum 30.04. planmäßig die nächste Quartalsauschüttung vorgenommen. Das berichtet torendo in einer Pressemitteilung: Nachdem die Anteilsklasse S des Deutsche Aktien SYSTEM am 22. Januar dieses Jahres aufgelegt wurde, erfolgte per 30.04.21 nun bereits die zweite Quartalsausschüttung des Fonds. Auf Basis des aktuellen Fondspreises wurden erneut 0,5% ausgeschüttet. Damit folgt die S-Klasse von torendo dem angestrebten Pfad einer Mindestausschüttung in Höhe von zwei Prozent pro Jahr. "Wir gehen auf Basis unserer historischen Ergebnisse seit Mitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...