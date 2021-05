DJ Intel investiert 3,5 Mrd USD in Werk in New Mexico

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chipkonzern Intel baut sein Werk in New Mexico mit Milliardenaufwand aus. Wie das US-Unternehmen mitteilte, wird es dort 3,5 Milliarden US-Dollar investieren. Dadurch sollen mindestens 700 Hightech-Jobs geschaffen werden sowie 1.000 Stellen im Bereich Bau und 3.500 zusätzliche Jobs in dem Bundesstaat. Baubeginn ist Ende des Jahres.

May 04, 2021

