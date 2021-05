Das amerikanische Versorgungsunternehmen American States Water Company (ISIN: US0298991011, NYSE: AWR) wird am 2. Juni 2021 eine vierteljährliche Dividende von 0,335 US-Dollar je Aktie ausschütten. Record day ist der 17. Mai 2021. Auf das Jahr gerechnet werden 1,34 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Seit 1931 hat der Konzern eine Dividende ausgeschüttet, insgesamt 340 Quartale in Folge. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt ...

